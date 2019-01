Chile vence e evita classificação antecipada do Brasil no Sul-Americano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira sofreu sua primeira derrota no Sul-Americano sub-20. Nesta quarta-feira (23), o Brasil foi superado pelo Chile, dono da casa, por 1 a 0 -gol de Morales- e perdeu a chance de se classificar antecipadamente para o hexagonal final da competição. A equipe canarinha só precisava de um empate para avançar depois de empatar com a Colômbia na estreia e vencer a Venezuela.

No estádio El Teniente, o Brasil já sofreu no começo do jogo, quando Iván Morales saiu cara a cara com Phelipe, mas o goleiro fez bela defesa. Pouco depois, o goleiro chileno, Ureta, fez uma sequência espetacular de três defesas. Primeiro, ele pegou chute rasteiro de Igor. No rebote, defendeu a finalização de Papagaio e ainda evitou que Rodrygo fizesse o gol.

Papagaio foi a baixa da equipe brasileira na primeira etapa. Aos 23 minutos, ele torceu o pé e precisou ser substituído por Lincoln.

O gol do Chile veio ainda nos primeiros 45 minutos. Aos 41, Diego Valencia cruzou da direta, e Morales completou para as redes.

No segundo tempo, os donos da casa continuaram criando boas chances, principalmente nos contra-ataques, depois que o Brasil se lançou mais para frente. Porém, o placar não mudou mais.

Com a derrota, a seleção estaciona nos quatro pontos e agora é a terceira do grupo A, atrás da Venezuela (nove pontos) e Chile (quatro pontos). O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (25), quando encara a Bolívia, lanterna com um ponto. Já os chilenos enfrentam a Colômbia, quarta com quatro pontos, no mesmo dia.

Os três primeiros das chaves A e B avançam ao hexagonal final, onde os quatro melhores se classificam ao Mundial da categoria.