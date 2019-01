Cinco pessoas morrem afogadas neste final de semana na Grande Curitiba

A morte de um rapaz, de 27 anos, em uma lagoa de uma pedreira desativada, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, no final da tarde deste domingo, 27, foi a quinta vítima por afogamento registrada neste final de semana.

No sábado, 25, uma menina de 5 anos morreu afogada na Represa do Passaúna. Ela ficou submersa por cinco minutos até ser resgatada. Socorristas fizeram massagem cardíaca na criança para tentar reanimá-la, mas ela morreu no local.

Ainda no sábado, um homem de 72 anos se afogou em uma chácara em Tijucas do Sul, outro, de 45 anos, morreu afogado em Quatro Barras e uma terceira vítima se afogou em São José dos Pinhais.