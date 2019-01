Circo Rhoney estreia no Parque Náutico na noite desta sexta-feira

Redação Bem Paraná com SMCS

Uma família de artistas se reveza no picadeiro do circo Rhoney Espetacular que estreia nesta sexta-feira (11/1), às 20h30, no Parque Náutico. Selecionado por meio de edital, o Circo Rhoney dá início à segunda etapa do projeto Praça do Circo, lançado pela Prefeitura em 2017.

O Rhoney Espetacular é fruto do primeiro circo do Paraná, que deu origem ao Fantástico Circo Áurea na década de 1960, que circulou pelo Brasil por 50 anos.

Daquela família de circenses, formaram-se diversas outras trupes que se espalharam pelo país criando seus próprios estilos, porém todos com o mesmo objetivo de divulgar a arte circense com muito amor e dedicação.

A lona montada no Parque Náutico é palco para números de mágica, malabarismo e muita palhaçada. O globo da morte que se divide em duas partes com os motociclistas em movimento, um King Kong de nove metros de altura, entre outras atrações inéditas na capital fazem parte da programação.

Os espetáculos da temporada acontecem de quarta a sexta-feira às 20h30; sábados e domingos 16h, 18h e 20h30. Os ingressos estão à venda no local e variam entre R$ 30 (inteira) e R$10 (meia). Crianças menores de 3 anos no colo não pagam.

Praça do Circo

Inédito no país, a Praça do Circo foi criada para acomodar circos nacionais, de médio porte, em espaços públicos de Curitiba. São disponibilizadas áreas em dois parques da cidade: o Parque Náutico e o Barigui, que foram preparados para receber os circos.

A Seleção das companhias é feita por meio de edital lançado pela Fundação Cultural de Curitiba. O projeto teve início no Parque Barigui, onde está montado o Circo Zanchettini.

Serviço: Circo Rhoney Espetacular

Abertura: 11 de janeiro de 2019, às 20h30

Local: Praça do Circo Parque Náutico (Av. Marechal Floriano Peixoto, 12.205 - Boqueirão)

Horários: De quarta a sexta às 20h30 / Sábados e domingos, 16h, 18h e 20h30

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças menores de 3 anos no colo não pagam.

Classificação Livre

Informações na rede social do circo ou pelo fone (48) 9 9901-0333