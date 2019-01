Com poucas contratações, Santos estreia no Paulista contra a Ferroviária

Folhapress

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O Santos estreia no Campeonato Paulista neste sábado (19), às 17h, contra a Ferroviária, na Vila Belmiro, com suas esperanças depositadas no técnico argentino Jorge Sampaoli, 58.

Minutos após o clube anunciar o acerto com o argentino, em dezembro, o presidente José Carlos Peres usou a palavra ousadia para definir a contratação.

Para a definição do elenco, talvez isso tenha faltado. O clube mais perdeu jogadores do que ganhou.

Até agora foram contratados apenas dois reforços. O último, anunciado nesta sexta-feira (19), foi o zagueiro colombiano Felipe Aguilar, 25, que estava no Atlético Nacional (COL).

Antes, o clube só havia anunciado a chegada do meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo, 21, que estava na Universidad de Chile, mas pertencia ao Huachipato, do Chile.

A dificuldade para fazer contratações surpreendeu Sampaoli, que havia recebido carta branca para indicar nomes que o interessavam para compor o elenco.

"Não estava sabendo da situação financeira do clube", disse o técnico em entrevista coletiva nesta sexta. "Sabia que o Santos daria a chance de ser grande e brigar por situações, mesmo com as ausências de Gabriel [que foi para o Flamengo] e Rodrygo [que no fim de junho vai para o Real Madrid]. Uma equipe que terminou em décimo lugar [no Campeonato Brasileiro] no ano passado precisa de reforços", afirmou.

Nos treinos, o técnico tem sido exigente. Logo que chegou, ficou irritado e pediu o afastamento de jogadores que se apresentaram acima do peso. Aboliu as folgas na primeira semana e impôs treinos diários em dois períodos.

Todo o trabalho para superar um início difícil de temporada. Dos cinco primeiros adversários no torneio, o Santos só venceu o São Paulo no último Paulista. Perdeu para São Bento e Bragantino e empatou com Ituano e Ferroviária.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz (Gabriel Calabres), Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Orinho; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota; Bruno Henrique, Felippe Cardoso. T.: Jorge Sampaoli

FERROVIÁRIA

Tadeu; Alisson, Elton, Rodrigão, Julinho; Anderson Uchôa, Higor Meritão, Léo Artur; Felipe Ferreira, Lúcio Flávio, Maurinho. T.: Vinicius Munhoz

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 17h deste sábado

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araújo