Coritiba traz lateral do Cruzeiro e meia do Internacional

Silvio Rauth Filho

O Coritiba está contratando mais dois jogadores por empréstimo. Após acertar com o centroavante Rodrigão, do Santos, agora está perto de anunciar o lateral-esquerdo Patrick Brey, do Cruzeiro, e o meia Juan Alano, do Internacional.

Patrick Brey, 22 anos, chega para disputar posição com Fabiano, que veio do Vitória. Reserva do Cruzeiro em 2018, Brey foi revelado no Fluminense. Defendeu o Vila Nova de 2015 a 2017, o Goiânia (2017) e o Tupi (2017). Chegou ao Cruzeiro em 2018 e disputou seis jogos no Brasileirão do ano passado (três como titular).

Outra opção para a lateral-esquerda, Henrique Gelain, tinha contrato até junho com o clube. Ele chegou a um acordo e rescindiu com o Coritiba.

O meia Juan Alano, 21 anos, foi formado na base do Internacional. Subiu ao profissional em 2017. Em 2018, disputou 18 partidas pelo clube gaúcho (sete como titular). Atuou em nove rodadas do Brasileirão (duas como titular).

O ELENCO PARA 2019

Goleiro: Arthur, Gabriel Bubniack, Rafael Martins e Wilson

Lateral-direito: Felipe Mattioni, Sávio

Lateral-esquerdo: Fabiano, Patrick Brey

Zagueiro: Alan Costa, Alex Alves, Geovane, Romércio, Henrique Vermudt e Sabino

Volante: Vitor Carvalho, João Vitor

Meia: Carlos Eduardo, Kady, Matheus Bueno, Thiago Lopes, Giovanni, Juan Alano e Luiz Henrique*

Ponta: Iago Dias, Nathan, Welinton Junior e Igor Paixão

Centroavante: Pablo Thomaz, Wanderley, Igor Jesus e Rodrigão

*Conhecido como Luizinho até 2018

REFORÇOS CONTRATADOS

Sabino (Z, Santos)

Felipe Mattioni (LD, Juventude)

Sávio (LD, Votuporanguense)

Fabiano (LE, Vitória)

Patrick Brey (LE, Cruzeiro)

João Vitor (V, Ponte Preta)

Giovanni (M, Goiás)

Juan Alano (M, Internacional)

Rodrigão (A, Santos)

Welinton Júnior (A, Brasil-RS)

Wanderley (A, Al-Nasr-UAE)

PODEM VIR

Elyeser (V, Goiás)

Matheus Sales (V, Palmeiras)

Pedrão (Z, Palmeiras)

Lucas Cândido (M, Atlético-MG)

Yann Rolim (M, Chapecoense)

Sammir (M, sem clube)

Elton (A, Figueirense)

Francis (A, São Bento-SP)

SITUAÇÃO INDEFINIDA

Walisson Maia (Z, Vitória, fim do empréstimo)

PODEM SAIR

Rafael Lima (Z)