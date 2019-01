Empresa russa aluga jatinho, e cliente tira foto sem sair do chão para ostentar na rede social

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova mania está ganhando o mercado russo. Empresas alugam jatinhos particulares para clientes falsificarem estilo de vida. Com isso, muitos internautas estão realizando o sonho de postar fotos nessas luxuosas aeronavaes.

Os jatos, no entanto, ficam firmes no chão e os internautas apenas posam dentro deles para postar em suas redes sociais.

De acordo com a publicação The Telegraph, uma sessão de de duas horas com um fotógrafo profissional custa cerca de 14.000 rublos (ou R$ 797, conforme cotação desta segunda-feira) ou 11.000 rublos (R$ 626) sem o profissional.

Fotos publicadas pela empresa em seu Instagram mostram que os clientes estão satisfeitos com a montagem e posam como se realmente estivessem nas alturas.