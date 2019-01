Fluminense atropela o Madureira e decide 1º lugar de grupo contra o Vasco

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Madureira por 4 a 0, nesta quarta-feira (30), com gols de Matheus Ferraz, Yony González, Everaldo e Luciano, e deu um passo importante para assegurar uma vaga à semifinal da Taça Guanabara.

Com o triunfo no Maracanã, o Tricolor chegou aos 10 pontos e segue a caça do rival Vasco, adversário do próximo sábado, às 19h, no Estádio Mané Garrincha. Uma vitória no clássico faria com que o Flu passasse em primeiro de seu grupo para a semi do primeiro turno do Campeonato Carioca. Empate dá o posto ao time cruzmaltino, que soma 12 pontos.

O Fluminense só não tem a classificação assegurada porque o Volta Redonda tem sete e ainda poderia alcançá-lo. Porém, essa hipótese é improvável, já que o time tricolor tem 11 gols de vantagem no saldo de gols.

A vitória foi construída sem maiores problemas para o Flu, que se impôs com tranquilidade e não passou sufoco durante os 90 minutos de bola rolando.

Um dos destaques foi Mascarenhas. Após ser emprestado para o Botafogo-SP, o lateral-esquerdo voltou ao Fluminense e vem crescendo de produção com o passar dos jogos. Com a saída de Ayrton Lucas, titular absoluto em 2018, o jovem de Xerém inicia a temporada à frente de Marlon, a outra opção de Fernando Diniz para a posição.

Ante um adversário que não ofereceu nenhuma resistência, o Tricolor tratou de impor o seu ritmo desde o início e usou a partida como mais uma possibilidade de assimilar conceitos e entrosar o time.

Em um cochilo da zaga rival, Matheus Ferraz aproveitou escanteio cobrado por Mascarenhas e abriu a contagem. O goleiro Rodolfo foi um espectador privilegiado no primeiro tempo e só teve algum trabalho em arremate de Claudio Maradona.

Com a vantagem, os donos da casa cadenciaram demais o jogo e também não ofereceram muito perigo real a Jonathan. Sem resistência, o Flu desacelerou o jogo e manteve a temperatura do duelo a seu gosto.

A zaga do Madureira demonstrou muita fragilidade, especialmente nas bolas áereas. Aos 37, Mascarenhas bateu o escanteio e Yony, sozinho, cabeceou para defesa de Jonathan, em um lance praticamente idêntico ao do gol de Matheus Ferraz.

Se perdeu a chance na etapa inicial, Yony não deixou passar a oportunidade que teve de marcar. Logo no início da etapa final, o colombiano aproveitou novo escanteio batido por Mascarenhas e cabeceou para marcar, não sem uma pequena ajuda do goleiro.

O Madureira abaixou a guarda de vez e os tricolores trataram de liquidar a fatura. Aos 7, Luciano achou Everaldo, que bateu cruzado e ampliou para 3 a 0.

O Flu não encontrava mais resistência alguma, e Luciano teve tempo para fechar a goleada. Aos 27, recebeu passe de González e sacramentou a goleada e a noite feliz tricolor.

FLUMINENSE

Rodolfo; Ezequiel, Nathan, Matheus Ferraz, Mascarenhas; Airton (Caio Henrique), Bruno Silva (Bruno Silva), Daniel (M. Gonçalves); Everaldo, Luciano, Yony González. T.: Fernando Diniz

MADUREIRA

Jonathan; Arlen, Marcelo Alves, Júnior Lopes, Felipe Saturnino; Levi, Rodrigo Dantas (Lauro César), Luciano Naninho, Everton (Alanzinho); Claudio Maradona, Ygor Catatau (Bruno). T.: Antonio Carlos Roy

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Leonardo Garcia Cavaleiro

Gols: Matheus Ferraz, aos 13min do primeiro tempo; Yony, aos 3min do segundo tempo; Everaldo, aos 7min do segundo tempo; Luciano, aos 29min do segundo tempo