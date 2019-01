Homem é retirado vivo de dentro de túmulo. Veja vídeo

Redação Bem Paraná

Um fato bizarro sacudiu a cidade de Tarauacá, no Acre, na última semana. Um homem foi retirado vivo de dentro de um túmulo no cemitério da cidade. Policiais realizaram a manobra. Veja abaixo o vídeo.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e num primeiro momento especulou-se que o rapaz teria sido enterrado vivo. Contudo, a história real é diferente. De acordo com o próprio rapaz, o pai dele morreu há alguns dias. Como ele não pôde participar do sepultamento, por morar em outra cidade, o rapaz foi até o local, arrancou parte do concreto do túmulo e entrou lá dentro, com a intenção de se despedir do genitor. Mas não conseguiu sair sozinho. Precisou da ajuda de policiais, que tiveram dificuldade para tirá-lo de lá.