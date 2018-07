Inscrições para vestibular 2018/2019 da UFPR começam no dia 13 agosto

Redação Bem Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou nesta sexta (27) o edital com todas as informações sobre o vestibular 2018/2019. As inscrições começarão no dia 13 de agosto e vão até o dia 11 de setembro. O pagamento da taxa de inscrição, R$ 120, terá que ser pago até o dia 12 de setembro. Segundo o edital, a primeira fase acontecerá no dia 21 de outubro deste ano, às 14 horas. De acordo com o edital, 50% das vagas serão para cotas de concorrência especial.

A primeira fase de caráter eliminatório e classificatório, terá a duração de 5h30 e a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 12h40min, e o fechamento será às 13h30min. .3AA primeira fase ddo vestibular vale 90 pontos e terá provas de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História, Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês,

Polonês, Japonês ou Italiano)m Filosofia e Sociologia.

A segunda fase do vestibular da UFPR acontecerá no dia 25 de novembro, com a prova de compreensão e Produção de Textos, comum a todos os candidatos, com duração de 4h30. A abertura das portas de acesso aos locais de prova será às 12h40min e o fechamento às 13h30min.

Os candidatos que optarem pela concorrência especial deverão, necessariamente, optar por uma das seguintes categorias de concorrência:

a) renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (RI);

b) pessoa com deficiência, com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (RI+PCD);

c) autodeclarados pretos, pardos ou índios, com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário

mínimo (RI+PPI);

d) pessoa com deficiência, autodeclarada preta, parda ou indígena, com renda familiar igual ou

inferior a 1,5 salário mínimo (RI+PPI+PCD);

e) renda familiar superior a 1,5 salário mínimo (RS);

f) pessoa com deficiência, com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo (RS+PCD);

g) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo

(RS+PPI);

h) pessoa com deficiência, autodeclarada preta, parda ou indígena, com renda familiar superior

a 1,5 salário mínimo (RS+PPI+PCD).

Veja o edital completo aqui