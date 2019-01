Jael faz dois, e Grêmio vence Juventude na estreia do time titular

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio estreou o time titular em 2019 com vitória. Nesta segunda-feira (28), no complemento da terceira rodada do Campeonato Gaúcho, a equipe considerada ideal fez 3 a 0 em cima do Juventude. Jael, duas vezes, e Maicon transformaram a superioridade completa na partida em gols.

A partida teve Julio Cesar na vaga de Paulo Victor e estreia de Felipe Vizeu, que entrou na reta final do segundo tempo. Mas os nomes da noite em Porto Alegre foram Marinho e Jael.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o São Luiz-RS, e o Juventude joga em casa contra o Brasil de Pelotas. As duas partidas serão na quinta-feira (31).

O modelo de jogo do Grêmio segue intacto. Diante do Juventude, o time titular rodou a bola de um lado para o outro, mas com uma diferença: dose extra de calma. A paciência se explica pelo nível físico atual do elenco, ainda em pré-temporada, e também o forte calor.

A vantagem no placar chegou em lance onde o Juventude ajudou. Depois de passe errado na frente da defesa, Marinho interceptou e deu passe a Luan. O camisa 7 invadiu a área, driblou o goleiro e chutou. A defesa cortou parcialmente e Jael aproveitou o rebote dentro da área.

Depois do intervalo, o Grêmio adiantou o time e passou a jogar todo dentro do campo do Juventude. O domínio do time gremista ficou ainda maior e as chances se acumularam. Luan, Everton e Marinho tentaram e aos poucos foram empurrando os visitantes cada vez mais para trás. Com isso, a defesa de Geromel e Paulo Miranda quase não apareceu.

A pressão do Grêmio surtiu efeito e Everton saiu na cara do goleiro. Depois de driblar o camisa 1, o meia-atacante rolou para trás e Maicon teve calma para sair da marcação dupla e servir Jael. Livre, o centroavante escorou para o fundo da rede.

Mesmo com o triunfo assegurado, o Grêmio ainda teve tempo para ampliar o placar com um gol de Maicon, aos 45min.

GRÊMIO

Julio Cesar; Léo Moura (Leonardo), Geromel, Paulo Miranda, Bruno Cortez; Maicon, Michel, Marinho, Luan (Jean Pyerre), Everton; Jael (Vizeu). T.: Renato Gaúcho

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Vidal, Genílson, Victor Sallinas, Lucas Pavone; Rafael Jataí (Bruno Camilo), Gustavo Aprile, Breno, Moisés (Gabriel Valentini); Dionas Bruno (Denner), Dalberto. T.: Luiz Carlos Winck

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 17.917 pessoas (16.080 pagantes)

Renda: R$ 613.311,00

Juiz: Érico Andrade

Cartões amarelos: Rafael Jataí (Juventude)

Gols: Jael, aos 27min do primeiro tempo, e aos 27min do segundo tempo, e Maicon, aos 45min do segundo tempo