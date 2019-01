Juninho marca de novo, mas Grêmio cede empate ao Aimoré

Folhapress

PORTO ALEGRE-RS (UOL/FOLHAPRESS) - Juninho Capixaba confirmou a fase artilheira e voltou a marcar. Nesta quarta-feira (23), o lateral esquerdo abriu o placar a favor do Grêmio diante do Aimoré, na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O time de São Leopoldo, no entanto, reagiu e empatou ainda no primeiro tempo. O resultado de 1 a 1 impede que a equipe de Renato Gaúcho atinja 100% de aproveitamento no estadual.

A atuação do Grêmio oscilou no estádio Cristo Rei. A defesa só vazou na cobrança de falta de Gian, mas o ataque foi menos criativo do que na estreia, contra o Novo Hamburgo.

Na próxima rodada, o Aimoré visita o Veranópolis no domingo. O Grêmio, por sua vez, recebe o Juventude na segunda-feira, às 20h (Brasília).

A escalação do Grêmio teve três mudanças na comparação com a estreia. Vico foi escalado no lugar antes ocupado por Kaio, Pepê substituiu o lesionado Alisson e André pegou a vaga de Thonny Anderson. Somente Pepê ficou em campo até o final da partida.

O primeiro tempo do Grêmio foi baseado nas triangulações por ambos os lados. Leonardo e Juninho foram peças importantíssimas no rendimento de um time que sofreu para trocar passes. André acertou o travessão depois de bom cruzamento da direita, mas o gol saiu em momento raro na etapa inicial. Após enfiada de Jean Pyerre e insistência de Juninho Capixaba, o lateral aproveitou rebote de dividida e bateu na saída do goleiro.

O time de São Leopoldo não levou perigo ao gol do Grêmio com bola rolando, mas fechou o primeiro tempo com empate. Conseguiu a igualdade no placar em cobrança de falta. Gian acertou um chute forte de longe e Paulo Victor não chegou a tempo.

No segundo tempo o Grêmio foi mais à frente, teve mais a bola e precisou lidar com o bônus e ônus dessa postura. Sem a contundência esperada, Renato primeiro tirou Vico para colocar Marinho. Depois sacou André para entrada de Thonny Anderson e no final arriscou. Lincoln entrou na vaga de Rômulo e deixou o Grêmio ainda mais ofensivo. Sem nenhum jogador de imposição física no meio-campo, o time passou a procurar jogadas por dentro. E o placar não se alterou, com um ponto para cada time.

AIMORÉ

Marcelo Pitol; Gian, Renato, Douglão, Henrique Ávila; Toto, Diguinho, Elias (Parrudo), Leandro Canhoto (Gustavo Xuxa), Marco Antonio; Ricardo Verza (Brandão). T.: Gelson Conte

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Juninho Capixaba; Rômulo (Lincoln), Matheus Henrique, Vico (Marinho), Jean Pyerre, Pepê; André (Thonny Anderson). T.: Renato Gaúcho

Estádio: Cristo Rei, em São Leopoldo (RS)

Juiz: Daniel Bins

Cartões amarelos: Elias, Marco Antonio, Henrique Ávila (Aimoré); Juninho Capixaba (Grêmio)

Gols: Juninho Capixaba, aos 33min do primeiro tempo (Grêmio); Gian, aos 43 minutos do primeiro tempo (Aimoré)