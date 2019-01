Massa não termina e-Prix do Chile; Di Grassi sai da lanterna para 12º lugar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Massa voltou a ter desempenho ruim na Fórmula E. Neste sábado (26), no e-Prix de Santiago, no Chile, o piloto brasileiro largou na nona colocação, mas não terminou a corrida. Aproveitando uma batida de Sébastien Buemi a 16 minutos do fim, Sam Bird saiu vitorioso.

A corrida de Massa foi encerrada menos de 30 minutos antes do fim da prova, no momento em que ele foi prensado no muro por Oliver Rowland. Esta foi a terceira rodada da temporada da Fórmula E; o próximo compromisso está marcado para o dia 16 de fevereiro, no México.

Enquanto isso, Lucas di Grassi foi punido por infração técnica, perdeu a pole position, largou em último e conseguiu subir para a nona colocação. No entanto, recebeu punição de tempo por colidir com Da Costa e caiu para o 12º lugar.

Ou seja, apesar de Di Grassi ter se recuperado bem no grid final, não conseguiu ficar à frente do também brasileiro Nelsinho Piquet, que terminou a corrida em 11º.

Classificação:

1 - Sam Bird - Virgin Racing

2 - Pascal Weherlein - Mahindra

3 - Daniel ABT - Audi Sport

4 - Edoardo Mortara - Venturi

5 - Robin Frijns - Virgin Racing

6 - Mitch Evans - Panasonic Jaguar

7 - Alexander Sims - BMW i Andretti Motorsport

8 - Jérôme D'Ambrosio - Mahindra

9 - Oliver Turvey - Nio

10 - José María Lopez - Geox Dragon

11 - Nelsinho Piquet - Panasonic Jaguar

12 - Lucas di Grassi - Audi Sport

13 - André Lotterer - DS Techeetah

14 - Gary Paffett - HWA Racelab

Não completaram:

Oliver Rowland - Nissan

António Félix da Costa - BMW i Andretti Motorsport

Jean-Éric Vergne - DS Techeetah

Sébastien Buemi - Nissan

Stoffel Vandoorne - HWA Racelab

Maximilian Gunther - Geox Dragon

Felipe Massa - Venturi

Tom Dillmann - Nio