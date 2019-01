Mostra no CCBB-SP exibe filmes nacionais para o público infantil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mostra Brasileirinhos de Cinema para Crianças começa nesta quarta (23), no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo. Na programação, somente produções nacionais realizadas com o público infantil em mente. São 33 obras, entre longas, curtas, médias-metragens, clássicos e novidades.

É uma oportunidade de rever “Castelo Rá-Tim-Bum, o Filme”, de Cao Hamburger (1999), e "Tainá — Uma Aventura na Amazônia", de Tânia Lamarca e Sérgio Bloch (2000). Ou de descobrir “Sobre Rodas”, longa ainda inédito, de Mauro D’Addio, sobre um menino que perde os movimentos das pernas e sua amiga, cujo sonho é conhecer o próprio pai.

Na coleção, há ainda documentários, como "Jonas e o Circo Sem Lona", de Paula Gomes (2015), que conta a história de um garoto e sua luta para manter o circo montado por ele mesmo no quintal de casa.

E os desenhos também marcam presença. No gênero, a produtora-executiva e uma das curadoras da mostra, Luísa Berlitz, 38, destaca “Sinfonia Amazônica” (1953), primeiro longa-metragem de animação feito no Brasil e com um roteiro repleto de lendas e do folclore da floresta.

“Foi realizado por um artista apenas, o [diretor] Anélio Latini Filho [1926-1986]. Enquanto a Disney já tinha equipes gigantescas à época, ele fez tudo só, no estúdio dele”, conta ela.

Para Luísa, assistir a essas obras dá ao público uma rara chance de identificação. “É legal resgatarmos um pouco a nossa brasilidade. Nem sempre uma criança pode ir ao cinema e se enxergar na tela, ver uma criança que vive no mesmo país, com realidade semelhante ou mesmo diferente da dela."

MOSTRA BRASILEIRINHOS DE CINEMA PARA CRIANÇAS

Quando: de quarta a segunda (programação completa em http://culturabancodobrasil.com.br/portal/mostra-brasileirinhos-de-cinema-para-criancas/). Até 4/2

Onde: no Centro Cultural Banco do Brasil (r. Álvares Penteado, 112, centro, São Paulo, tel. (11) 3113-3651)

Quanto: R$ 10 (crianças pagam meia). Há sessões gratuitas também. 70 lugares