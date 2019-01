Odair diz que irá rodar elenco do Inter por quatro jogos no Gauchão

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann irá rodar o elenco do Internacional nos primeiros quatro jogos do Gauchão. Segundo ele, o início do campeonato segue como pré-temporada e os atletas receberão oportunidade de atuar.

Os treinamentos até então mostram três times. Um deles é o considerado titular, logo em seguida os jogadores com mais chance de entrar e o terceiro basicamente formado por atletas da base.

"Uma pré-temporada não é de bom nível com 12 ou 11 sessões de treino. Tem que ter 30 dias, quatro semanas. A gente vai seguir a pré-temporada mesmo com jogos. Nos primeiros quatro jogos, inicialmente, vamos usar o máximo de jogadores possível. Para observar, para dar oportunidade dentro de campo", disse.

Ainda não está definido se o time que enfrenta o São Luiz, em Ijuí, na estreia pelo Gauchão, no próximo domingo (20), será o titular ou mesmo algum dos suplentes.

"Ainda temos essa indefinição de titular ou reserva. E acho que tem que ter um time inicial, uma espinha dorsal, como foi ano passado. Dentro do caminho, nos encontramos e tivemos uma sequência. No ano passado, jogamos 57 partidas, e só consegui repetir o time em quatro. Neste ano, teremos de 76 a 78 jogos. Usaremos muito mais o grupo e todos precisam estar prontos", explicou.

Odair ainda explicou que vê o elenco em um estágio mais avançado em relação ao ano passado. "Pude partir de um momento, um principio diferente, porque os jogadores já tem a informação, estão na movimentação. Se cria uma perspectiva de variações de característica e estamos trabalhando isso", afirmou.

A ideia do treinador é começar a definir a equipe para a partida de estreia a partir desta quarta-feira (16).