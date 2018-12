Palmeiras acerta a contratação de Carlos Eduardo por cinco anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fechou a contratação de Carlos Eduardo, do Pyramids, do Egito. Por US$ 6 milhões (pouco mais de R$ 23 milhões), o atacante ficará no Palestra Itália pelos próximos cinco anos. Os documentos foram enviados no último dia 11 para a equipe africana e só agora foram aprovados.

O atacante de 22 anos deixou o Goiás em junho após ter sido vendido por R$ 20,5 milhões em um de seus piores momentos com a camisa esmeraldina, com apenas cinco gols em 2018. Atuando na equipe do centro-oeste desde 2015, ele fez 29 gols em 153 jogos.

No Pyramids, ele também não viveu fase goleadora. Em 10 jogos, ele fez apenas um gol. A contratação, no entanto, foi feita pelo Palmeiras por conta de sua velocidade. O jogador atua pelos lados e chega para suprir uma carência do elenco, especialmente com a lesão de Willian e com a eventual saída de Dudu.

Em negociação intermediada pelo empresário Eduardo Maluf, representante do clube egípcio, o atacante chega ao Alviverde para aumentar a lista de contratados para 2019. Antes dele, o Palmeiras já havia confirmado as chegadas de Arthur Cabral, atacante do Ceará, e Zé Rafael, meia do Bahia e Matheus Fernandes, do Botafogo. Raphael Veiga também será novidade na temporada, mas ele apenas retorna de empréstimo do Atlético-PR.