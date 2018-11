Paraná Clube tem a pior pontaria do Brasileirão

Silvio Rauth Filho

A lanterna do Paraná Clube no Campeonato Brasileiro 2018 pode ser explicada por vários números de desempenho. O time é o pior em posse de bola (45%) e em precisão de passes (78%). É também quem menos marca e mais sofre gols de faltas e escanteios. Outra estatística fatal é a precisão nas finalizações. A equipe paranaense é a pior nesse quesito, com apenas 30,3% de pontaria. Ou seja, quase 70% dos arremates do time não acertam o gol.

Em volume de finalizações, o Paraná é o 15º da competição, com 11,3 por partida. A melhor pontaria do Brasileirão é do Palmeiras, com 44,6%. Os dados são do Footstats.

Os artilheiros do Paraná no Brasileirão são o ponta Silvinho, com três gols em 28 jogos, e o volante Alex Santana, com três gols em 23 partidas. Silvinho acerta 38,5% das finalizações e Alex Santana, 27,7%. Os jogadores do setor ofensivo (meias, pontas e centroavantes) da equipe com maior precisão são o ponta Raphael Alemão (71,4%), o meia Matheus Pereira (50%), o ponta Rodolfo (41,7%) e o meia Biteco (40%).

Entre esses jogadores, os piores índices são do ponta Léo Itaperuna (16,7%) e do meia Cario Henrique (18,8%).

PONTARIA NO BRASILEIRÃO

Porcentagem de finalizações certas

1º Palmeiras 44,6%

2º Flamengo 43,3%

3º Atlético-PR 41,8%

4º Grêmio 41,0%

...

19º Chapecoense 31,1%

20º Paraná 30,3%

PONTARIA DO TRICOLOR

Jogadores do setor ofensivo* do Paraná Clube

Raphael Alemão 71,4%

Matheus Pereira 50,0%

Rodolfo 41,7%

Biteco 40,0%

Silvinho 38,5%

Carlos 37,5%

Grampola 35,7%

Maicosuel 33,3%

Thiago Santos 27,3%

Ortigoza 25,0%

Carlos Eduardo 25,0%

Deivid 24,0%

Caio Henrique 18,8%

Léo Itaperuna 16,7%

*Apenas centroavantes, meias e pontas