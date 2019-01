Polícia faz vistoria em hotéis de alta rotatividade em Curitiba e prende nove pessoas

Polícia Civil-PR

Nove pessoas foram presas durante a operação “Cidade Limpa” realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em conjunto com homens da Guarda Municipal (GM) de Curitiba. A ação teve como alvo principal hotéis de grande circulação no centro de Curitiba. Três gerentes de hotéis foram autuados em flagrante por furto qualificado de energia elétrica. Outros três suspeitos foram flagrados com 1,4 quilo de maconha e autuados por tráfico de drogas. Durante a ação, foram presos ainda outros três homens contra os quais haviam mandados de prisão vigentes.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia