Polícia fecha bingo ilegal com capacidade para 200 pessoas no Rebouças

Blog Plantão de Polícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) fechou, no final da tarde de quarta (30), uma casa de jogos ilegais que funcionava na Rua Alferes Poli, bairro Rebouças, em Curitiba. A investigação se iniciou por meio de denúncias anônimas que apontavam a existência de um grande local utilizado para jogo de bingo, frequentado principalmente por aposentados. No curso das investigações, foi constatado que a casa dispunha de um sofisticado esquema de segurança para tentar evitar a ação da polícia, com câmeras de alta definição e “olheiros” espalhados pela rua utilizando rádios comunicadores.

