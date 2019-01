Programa de bolsas do World Press Institute tem inscrições abertas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa de bolsas do World Press Institute (WPI), que todos os anos seleciona dez jornalistas internacionais para uma imersão na cultura norte-americana, está com as inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro.

Durante o programa, que tem duração de nove semanas, os profissionais passam por treinamentos no estado de Minnesota e visitam cidades como Chicago, Nova York, Austin e São Francisco, entrevistando lideranças das áreas de mídia, política, negócios e sociedade civil.

O objetivo é que eles aprendam sobre a história dos Estados Unidos, o papel da imprensa no país e o funcionamento de instituições, e produzam reportagens para o site da WPI.

Todos os custos de viagem, estadia e alimentação dos bolsistas são cobertos pelo instituto.

O programa é voltado para jornalistas experientes, que tenham no mínimo cinco anos de carreira e inglês fluente.

Para se concorrer a uma vaga, basta preencher uma ficha de inscrição e enviar os documentos exigidos pelo site (https://goo.gl/DngEbx). Os nomes dos candidatos selecionados serão anunciados em maio.