Robinho reclama de torcedores modinhas e questiona ex-presidente do Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos maiores nomes da história do Santos, Robinho segue com uma relação próxima com o ex-time, pelo menos nas redes sociais. Neste sábado (12), o atacante do Istanbul Basaksehir desabafou ao receber críticas de alguns torcedores e disse que nunca "usou" o clube na carreira. O Rei das Pedaladas ainda reclama da presença de "diretores safados" na Vila Belmiro.

"Nunca usei o Santos. Todas as vezes que joguei, eu tive proposta porque fiz o meu melhor em campo. Ninguém me deixou ser campeão no Santos porque sou bonitinho de olhos azuis. Infelizmente, diretor safado e que rouba o clube é o que mais tem, mas torcedor 'modinha' não vê isso", reclamou o atacante, sem citar dirigentes específicos.

"Pergunta para o Odílio sobre o que ele fez com o clube. Agora, para vocês modinhas eu não dou a mínima. Torcedor de verdade sempre estará no meu coração. Da-lhe, Peixe", acrescentou.

A relação entre Santos e Robinho é intensa desde 2002, quando o jogador se tornou protagonista na conquista do Campeonato Brasileiro. Aos 18 anos, o atacante brilhou na decisão contra o Corinthians e se projetou como um dos grandes nomes do futebol nacional naquela época.

O atual presidente José Carlos Peres chegou a manifestar o desejo de contar novamente com Robinho em 2019. Entretanto, não houve proposta oficial para o Rei das Pedaladas ter a quarta passagem pelo time alvinegro.