São Paulo espera por Hernanes para resgatar confiança após clássico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de largar no Campeonato Paulista com duas vitórias convincentes, o São Paulo saiu abalado da derrota por 2 a 0 para o Santos no último domingo (29). E, para retomar o bom momento, o tricolor conta com uma importante arma: Hernanes deve ficar novamente à disposição de André Jardine nesta semana.

A comissão técnica cuida da situação do jogador com extrema cautela. Após jogar 90 minutos na Florida Cup -um tempo de cada partida- e um jogo-treino contra o São Caetano na semana passada, Hernanes apresentou desgaste acima do normal, não estreou no Paulista e passou a fazer trabalhos na academia para recuperar a melhor forma. Foram dois meses parado no fim de 2018, no futebol chinês.

Na última segunda, Hernanes mais uma vez não foi a campo em jogo-treino contra o Nacional. A expectativa é que ele volte a aparecer no gramado entre terça e quarta. E é isso que vai definir em qual jogo o ídolo tricolor retornará.

A programação da comissão técnica, na versão mais otimista, prevê participação do meio-campista em parte de um tempo contra o Guarani, na quinta, e em pelo menos um tempo inteiro contra o São Bento, no domingo. No segundo confronto, há mais possibilidades de retorno. A quantidade de minutos em cada duelo dependerá da evolução dos treinos do Profeta.

A volta de Hernanes vem em momento importante. O clássico com o Santos ficou marcado por desempenho técnico ruim e também por certa passividade da equipe. A presença de um jogador como o meia, respeitado pelo grupo e que aproxima o torcedor do time, é vista como um bom remédio.