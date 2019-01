Senai oferece mais de cinco mil vagas em cursos técnicos no Paraná. Veja na sua região

Da Redação Bem Paraná com Portal Fiep

As profissões técnicas estão cada vez mais valorizadas. De acordo com um estudo realizado pelo Senai (DN), 70% das pessoas que fazem um curso técnico conseguem emprego logo após o término do curso. Além disso, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/2016), o salário de um técnico pode superar o de profissionais com nível superior. Nas áreas de eletromecânica, química e energia, técnicos com mais de um ano de trabalho na mesma empresa, ganham em média R$ 7,2 mil, enquanto aqueles com mais de dez anos de experiência têm rendimento superior a R$ 10 mil.

Com matrículas abertas, o Senai no Paraná está com mais de 5 mil vagas disponíveis para 33 cursos, em 38 unidades espalhadas pelo estado. As opções com maior oferta são os cursos Técnico em Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Automação Industrial, Manutenção Automotiva, Administração e Segurança do Trabalho. A duração varia entre 18 e 24 meses e as mensalidades ficam entre R$ 137 e R$ 548, dependendo do curso de interesse. “Quem faz um curso técnico tem a oportunidade de estudar em laboratórios que simulam a indústria, o que permite que o aluno tenha contato com o que realmente encontrará no mercado de trabalho”, explica Vanessa Sorda Frason, gerente de Educação Profissional do Sistema Fiep.

Os cursos são indicados para pessoas que desejam colocação no mercado de trabalho, para profissionais que já atuam na indústria e buscam aprimoramento das suas habilidades, para estudantes de ensino médio que procuram uma profissão ou querem aprofundar conhecimentos de seu interesse e também para quem deseja se requalificar.

Para quem tem interesse em começar um novo curso no Senai, o início das aulas está programado para o dia 11 de fevereiro de 2019 e as matrículas poderão ser efetivadas até esta data. Mas fique atento: as vagas são limitadas. Confira todas as informações no site cursocertosenai.com.br.

Curso técnico bilíngue

A partir deste ano o Senai oferecerá o curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas (Tech IT), com foco em novas tecnologias, e com módulos em português e inglês. De acordo com Giovana Punhagui, Gerente Executiva de Educação do Sistema Fiep, o ensino bilíngue no curso técnico tem como objetivo atender a indústria 4.0, que prevê um maior envolvimento no desenvolvimento de softwares e tecnologia. “O profissional do curso Tech IT será um desenvolvedor de soluções tecnológicas, que além de ter algumas competências profissionais e soft skills desenvolvidas para sua formação, terá formação em internet das coisas, big data, cibersegurança, liderança, colaboração e criatividade”, explica.

Conheça os cursos oferecidos pelo Senai em cada região do Paraná

Curitiba

Edificações – Modelagem do Vestuário – Informática para Internet – Manutenção e Suporte em Informática – Administração – Química – Eletrotécnica – Biotecnologia – Mecatrônica – Mecânica – Eletroeletrônica – Logística – Segurança do Trabalho – Desenvolvimento de Sistemas – Alimentos – Manutenção Automotiva – Automação Industrial.

Região Metropolitana

Administração – Desenvolvimento de Sistemas – Plástico – Mecânica – Soldagem – Eletromecânica – Automação Industrial – Qualidade – Administração – Logística – Eletrotécnica – Segurança do Trabalho – Portos.

Centro

Automação Industrial – Celulose e Papel – Eletrotécnica – Logística – Mecânica – Manutenção Automotiva – Química – Logística – Automação Industrial.

Centro-Norte

Eletromecânica – Eletrônica – Design de Embalagens.

Centro-Sul

Automação Industrial – Eletromecânica – Eletrotécnica – Logística – Edificações.

Sudeste

Eletrotécnica – Logística – Eletrotécnica – Manutenção Automotiva – Eletrotécnica – Administração.

Sudoeste

Eletromecânica – Automação Industrial – Eletrotécnica – Manutenção Automotiva – Qualidade – Vestuário.

Oeste

Manutenção Automotiva – Eletromecânica – Edificações – Eletrotécnica – Eletroeletrônica – Desenvolvimento de Sistemas – Mecatrônica – Qualidade – Segurança do Trabalho.

Norte

Administração – Automação Industrial – Informática – Manutenção Automotiva – Mecatrônica – Segurança do Trabalho – Vestuário – Biotecnologia – Manutenção Automotiva – Edificações – Sistema de Energia Renovável – Eletrônica – Fabricação Mecânica – Mecatrônica – Programação de Jogos Digitais – Desenvolvimento de Sistemas – Informática para Internet – Automação Industrial – Eletromecânica – Eletrotécnica – Logística – Segurança do Trabalho.

Noroeste

Eletrotécnica – Eletromecânica.