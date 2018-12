Time do Atlético chega à Arena com festa dos torcedores. Veja vídeo

Redação Bem Paraná

O time do Atlético chegou à Arena por volta das 17h45 desta quarta (12) com grande festa da torcida, que gritou e soltou foguetes. O Atlético Paranaense faz às 21h45 a partida final da Sul-Americana. Será a última e mais importante partida deste ano. A partida contra o Junior Barranquilla está marcada para as 21h45, na Arena da Baixada. Quem vencer fica com o título. Empate no tempo normal e na prorrogação leva a decisão para os pênaltis. Na partida de ida, n a Colômbia, na semana passada, empate em 1 a 1.

Há muita gente nas proximidades do Estádio e os torcedores já estão entrando na Arena.

Chegada do Athletico Paranaense na Arena da Baixada Posted by Portal Bem Paraná on Wednesday, December 12, 2018

Veja os pontos de bloqueio de trânsito para o jogo do Atlético x Junior Barranquilla, pela final da Copa Sul-Americana

- Eng. Rebouças x Brigadeiro Franco

- Brasílio Itiberê x Brigadeiro Franco

- Pedro Augusto Barreto Monclaro x Almirante Gonçalves

- Madre Maria dos Anjos x Baltazar Carrasco dos Reis

- Cel. Dulcídio x Baltazar Carrasco dos Reis

- Brasílio Itiberê x Ângelo Sampaio

- Petit Carneiro x Ângelo Sampaio

- Cel. Dulcídio x Getúlio Vargas

- Buenos Aires x Getúlio Vargas