Zagueiro do Cruzeiro é detido com maconha durante madrugada na Pampulha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem zagueiro Cacá, do Cruzeiro, foi detido na madrugada deste domingo, 13, portando maconha na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

O jogador de 19 anos foi abordado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na orla da Lagoa da Pampulha, por volta de 1h30 da manhã por uma viatura da Polícia Militar. Cacá estava em seu carro, um Kia Sportage, e era acompanhado de uma mulher. A PM não informou a quantidade de maconha detida, e o atleta afirmou que a droga era para seu consumo.

Após ter a droga encontrada no bolso de sua blusa, Cacá foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no bairro Alípio de Melo. Apesar de ter sido liberado logo em seguida, o zagueiro ainda terá que dar novos esclarecimentos sobre o caso. Procurado, o Cruzeiro informou que trata do assunto internamente.

Aos 19 anos, Cacá é uma revelação recente do Cruzeiro e uma das gratas surpresas do time em 2018. Depois de se destacar nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Supercopa do Brasil sub-20 na temporada anterior, o zagueiro foi promovido ao elenco profissional da Raposa. No ano passado, Cacá ganhou algumas oportunidades com Mano Menezes, que elogiou o garoto e tirou a necessidade de contratar outro defensor para aproveitá-lo melhor em 2019.

Para 2019, o Cruzeiro deverá contar com Léo e Dedé, titulares absolutos, além de Murilo, Cacá e o retorno de Fabrício Bruno ao clube, já que Manoel está acertado para deixar a equipe e se transferir para o Corinthians.