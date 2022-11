O presidente americano, Joe Biden, destacou nesta terça-feira, 29, em discurso para falar sobre a economia dos Estados Unidos, que irá levar “um tempo” para conseguir levar a inflação de volta ao nível normal, principalmente à medida que o mercado de trabalho segue resiliente.

No discurso, o presidente também afirmou que vem ligando para empresas de energia para repassar parte de suas economias para as bombas de gasolina, de forma a ajudar na diminuição do preço do combustível.

Mais cedo, em seu Twitter, o democrata escreveu que as liberações das Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR, na sigla em inglês) e seu apelo para que parceiros globais liberem suas próprias reservas ajudaram os preços da gasolina a cair abaixo de onde estavam antes da invasão do presidente Vladimir Putin na Ucrânia. “Estamos atenuando o aumento de preços de Putin”, afirmou.