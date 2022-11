Blenda Gomes / TV Globo

Morreu nesta quinta-feira (10) o ator e dublador Roberto Guilherme, popularmente conhecido pela personagem Sargento Pincel, dos Os Trapalhões. Guilherme tinha 84 anos e estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Guilherme contracenava com Renato Aragão, o Didi, e Dedé Santana desde a década de 1960. Com longa carreira na televisão brasileira, ficou mais conhecido justamente pela personagem do sargento que vivia às birras com os quarteto dos Trapalhões, na TV Globo.

O ator tratava de um câncer.