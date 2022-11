Ousmane Dembélé foi campeão do mundo com a França em 2018, mas não esteve entre os destaques da campanha e mal jogou na fase mata-mata. No Catar, onde disputa seu segundo Mundial, quer ser protagonista e mostrou que pode atingir tal objetivo, pois brilhou ao lado dos companheiros na vitória por 4 a 1 sobre a Austrália, partida na qual contribuiu com uma assistência.

“Em 2018, eu vinha de um ano muito complicado com o Barcelona, com muitas lesões e muitas coisas que estavam acontecendo. Agora, tenho 25 anos, ganhei maturidade, e este Mundial é uma das minhas prioridades para crescer”, afirmou o atacante em coletiva de imprensa, antes de lembrar a atuação ruim que teve na estreia da Copa da Rússia, também contra a seleção australiana, em duelo encerrado com vitória por 2 a 1 para os franceses.

“Fui muito mal na partida contra a Austrália no Mundial passado e me custou a titularidade. Agora, venho com mais ambição, a de demonstrar que posso ser titular da equipe de forma duradoura. Sou ambicioso, quero começar as partidas, ser protagonista do Mundial, marcar gols e ajudar meus companheiros a marcarem”, comentou.

Substituído no jogo da estreia da Copa de 2018, voltou a ser utilizado nos 15 minutos finais contra o Peru e foi titular diante da Dinamarca, durante a fase de grupos. Na disputa do mata-mata jogou apenas dois minutos contra o Uruguai, nas quartas de final, e não saiu do banco em nenhuma outra partida.

Durante a coletiva, Dembélé também foi questionado sobre a influência de seu comportamento nos momentos ruins que teve na carreira. Muitas vezes, foi apontado como um atleta que exagerava nas festas, o que ele nega. “Acredito que esta pergunta já não deveria mais ser feita. Na época, meu comportamento não era bom, mas não era como diziam, eu não estava o tempo todo nas festas. Agora, sou mais responsável.

Depois da excelente estreia, a França se prepara para enfrentar a Dinamarca, a partir das 13 horas de sábado, no Estádio 974. Em seguida, jogará a última rodada do Grupo D contra a Tunísia, na próxima quarta-feira.