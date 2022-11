Mesmo com a retração de 3,3% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2020, por causa da pandemia de covid-19, o Distrito Federal (DF) se manteve como a Unidade da Federação de maior PIB per capita no País, com R$ 87.016,16. O valor é cerca de 2,4 vezes maior do que a média nacional, de R$ 35.935,74.

Os dados são das Contas Regionais de 2018, divulgados nesta quarta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, apenas os Estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste aparecem entre os dez maiores PIBs per capita do País em 2020.

São Paulo aparece na segunda posição (R$ 51.364,73).

Com o desempenho superior ao da média nacional, vendo seu PIB ficar estável em 2020 ante 2019, Mato Grosso aparece como o terceiro maior PIB per capita do País, com R$ 50.663,19.

Os menores PIBs per capita de 2020 são de Estados do Nordeste. O menor foi o do Maranhão, com PIB per capita de R$ 15.027,69.