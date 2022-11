Se a torcida não pôde vibrar por causa da falta de empenho do Flamengo na derrota para o Avaí, por 2 a 1, neste sábado à tarde, no Maracanã pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, ela pôde participar ativamente e se emocionar com as despedidas de dois grandes ídolos desta fase de ouro do clube: o meia Diego Ribas e o goleiro Diego Alves.

Os atletas conquistaram praticamente os mesmos títulos. Foram bicampeões da Libertadores, do Brasileiro e da Supercopa do Brasil, campeões da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Ribas foi quatro vezes campeão carioca, totalizando 12 títulos, um a mais do que Diego Alves que foi tricampeão, porque chegou na Gávea um ano mais tarde.

O meia Diego Ribas deixou o campo, aos 10 minutos do segundo tempo, substituído por Thiago Maia. Tirou a camisa, se aproximou de Gabriel Barbosa e a apontou para o companheiro, agora o novo ‘dono’ da camisa 10. A camisa número 9 de Gabriel vai ser herdada por Pedro, após definição da diretoria de futebol.

Sob os aplausos da torcida, o ex-meia ficou emocionado entre os cumprimentos dos companheiros enquanto se encaminhava para o banco de reservas, onde viu o jogo até o final.

O goleiro Diego Alves saiu de campo poucos instantes depois, aos 17, para a entrada de Hugo Souza. O agora ex-goleiro do Flamengo chorou ao abraçar os companheiros ainda em campo, viu seu nome gritado pela torcida enquanto entregava a braçadeira de capitão para Gabriel. Depois ele também se acomodou no banco ao lado de Diego Ribas. Os dois se abraçaram e foram mostrados no telão, provocando mais uma manifestação calorosa dos mais de 60 mil torcedores.

Diego Ribas, de 37 anos, chegou ao clube em 2016 e conquistou 12 títulos. Foram 289 jogos e 44 gols. Ele resolveu se aposentar, mas já vai engatar nova carreira na Copa do Mundo do Catar, como comentarista do canal Sportv. “Saio com o sentimento de gratidão, paz e de dever cumprido.”

Diego Alves, também de 37 anos, deixa o clube e ainda não decidiu o seu futuro. Chegou da Espanha em 2017 com a fama de ‘recordista em defesas de pênaltis’, tem 11 títulos e se tornou um dos maiores goleiros da história do clube, que teve Cantarelli e Cesar com 12 títulos, porém, não como titulares em todas as conquistas.

Na carreira, Diego Alves tem um número incrível: em 54 pênaltis, ele defendeu 26, além de ver um chute na trave e outro para fora. “Saio daqui muito agradecido e feliz, sabendo que cumpri minha missão com a maior dedicação e amor.”

Sem contrato, o goleiro garantiu que ainda não definiu o futuro, o que vai acontecer em janeiro somente após as férias com a família na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Embora seja carioca, ele começou a carreira no Botafogo-SP.

Ao final do jogo, os dois juntos falaram um pouco mais. Diego Alves, mais tranquilo, reforçou o que acabara de viver. “Acho que minha passagem ficou marcada, porque o Flamengo é diferente. Ficou uma marca e a identificação com o Flamengo. Fico feliz por tudo que eles fizeram por mim. Sou muito grato por tudo que vivi aqui.”

Demonstrando estar bem convicto de sua decisão de pendurar as chuteiras, Diego Ribas se mostrou pronto para seguir sua vida fora do campo. “Meu sentimento é de total gratidão. Para meus companheiros, comissão técnica e os torcedores. O Flamengo vem me completar em todos os sentidos como um atleta. Agora é seguir um novo ciclo.”