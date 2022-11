Este ano a Black Friday será no dia 25 de novembro. Assim que foi introduzida no Brasil, a Black Friday enfrentou muito ceticismo dos consumidores. Termos como Black Fraude eram constantemente usados ​​em referência à data. Mas o estudo Black Friday Season do Google deixou claro que essa imagem já se transformou no Brasil.

A conclusão é baseada em uma análise em que a opinião das pessoas sobre a data foi associada a hashtags. Entre os entrevistados, 55% usaram termos positivos, como #descontodeverdade. Apenas 8% citaram o termo #blackfraude e os outros 37% utilizaram expressões neutras, como #blackfriday.

A data está entre as mais importantes do comércio brasileiro. Em 2021, por exemplo, gerou receita de R$ 5,8 bilhões para o e-commerce, resultando em um crescimento de 1,7% em relação ao mesmo período de 2020, segundo dados da Ebit|Nielsen. O mesmo estudo indica que o ticket médio aumentou, chegando a R$ 753.

De maneira geral, consumidores e empresas da América Latina e do Caribe já incluíram as compras da Black Friday no orçamento De acordo com uma análise realizada pela Visa Consulting & Analytics (VCA), equipe de consultoria da Visa, o número de transações realizadas com credenciais Visa durante a Black Friday de 2021 aumentou 48% em relação ao mesmo período do ano anterior. O e-commerce continua sendo um canal de vendas muito importante, que representou 23% do total de transações em 2021. Os países com maior crescimento nas transações realizadas em compras online foram: Peru com mais de 100%, Chile, Colômbia, República Dominicana e Panamá entre 20% e 40% e Brasil e Costa Rica com quase 20%. No ano passado, algumas das categorias que registraram o maior crescimento de compras em lojas físicas e online na América Latina e Caribe foram o setor de atacado, entretenimento, despesas de viagem e companhias aéreas.

Apesar desses números positivos, não podemos esquecer que a data continua exigindo cuidados de consumidores e empresas. Escolha uma loja virtual conhecida ou um local online confiável. Marcas que possuem ambiente físico também garantem mais confiança. Se você vir uma oferta com um grande desconto em um site desconhecido, desconfie.

“Os compradores online são vulneráveis ​​a golpes como phishing ou sites fraudulentos, ataques man-in-the-middle, e-mails de spam/phishing, pop-ups, ataques de engenharia social e instituições de caridade ou causas fraudulentas. É o trabalho dos ambientes online proteger os dados que você fornece, por isso é importante que você tenha cuidado em quem confia suas informações online”, diz Coclin.

Aqui estão 7 coisas que você deve ficar de olho ao comprar online:

Protegendo seus dados

As transações de comércio eletrônico correm o risco de roubo de dados se um site não for seguro. Além disso, os compradores on-line são vulneráveis a golpes como phishing ou sites fraudulentos, ataques man-in-the-middle, e-mails de spam/phishing, pop-ups, ataques de engenharia social e instituições de caridade ou causas mentirosas.

Depois de fornecer suas informações a um varejista on-line, é trabalho dele proteger os dados que você forneceu, por isso é importante ter cuidado em quem você confia suas informações on-line. Mas como saber em quem confiar? Como você sabe se um site é legítimo e se você deve fornecer seus dados?

Entendendo se é um site seguro ou não

Antes de fornecer qualquer informação a um site, certifique-se de que ele é seguro. Um site seguro vai criptografar seus dados em trânsito para que hackers não possam visualizá-los ou roubá-los, pois suas informações estão em trânsito do seu computador para o servidor da empresa. No entanto, observe que apenas porque consta a informação de que um site é seguro isso não significa que ele seja totalmente seguro.

Um site é seguro e razoavelmente verificado como o site correto da empresa (ou seja, não é um site impostor fraudulento). Você deve verificar não apenas a criptografia do site, mas também confiar nos indicadores de que o site é quem diz ser.

Por isso veremos algumas dicas rápidas que você pode usar para saber se um site é seguro e, em seguida, compartilhar maneiras de saber se uma empresa é real. Verificar ambos ajudará você a saber se um site é seguro para comprar.

Verifique o certificado TLS

Olhe para a URL do site. Se começar com “https” em vez de “http”, significa que o site está protegido usando um certificado TLS/SSL (o s em https significa seguro). Os certificados TLS protegem todos os seus dados à medida que são passados ​​do seu navegador para o servidor do site. Para obter um certificado TLS, a empresa deve passar por um processo de validação SSL.

No entanto, existem alguns níveis diferentes de validação de SSL – e alguns deles são mais fáceis de passar do que outros. O nível mais baixo de validação TLS/SSL, Validação de Domínio (DV), simplesmente valida a propriedade do domínio e não a legitimidade da organização que solicita o certificado digital. Em outras palavras, se você comprou o domínio e solicitou um certificado para ele, você obterá o certificado porque é o proprietário do domínio. Os navegadores também mostrarão um pequeno cadeado na barra de endereços para mostrar que o site está protegido com criptografia TLS.

O nível mais alto de validação TLS/SSL, Extended Validation (EV), é o mais seguro e abrangente. Com a Validação Estendida, a empresa que solicita o certificado precisa comprovar sua identidade, bem como sua legitimidade como empresa. Os consumidores precisam olhar além do endereço para saber se um site tem um certificado EV SSL olhando para a barra de endereços. As informações do certificado EV TLS/SSL geralmente podem ser acessadas clicando no cadeado na barra de endereço.

No entanto, se você clicar no cadeado em seu navegador, também poderá ver mais detalhes. Se o site tiver um certificado EV SSL e você clicar no cadeado, verá o nome da organização em “Certificado (válido)”.22221

Certifique-se de que a empresa realmente existe

Existem alguns sinais que você pode procurar para saber se uma empresa é real ou não. O primeiro é o endereço físico e o número de telefone. Se a empresa listar um endereço físico e um número de telefone, há uma chance maior de que seja um negócio real. Verifique se tem uma política de devolução, se você não conseguir encontrá-lo no site deles, provavelmente não deseja comprar deles.

Preste atenção se os preços forem muito baixos. No caso de produtos com preços muito mais baixos do que deveriam, você pode acabar com mercadorias falsificadas, bens roubados ou não receber nada. E, finalmente, não se esqueça da declaração de privacidade. Sites respeitáveis ​​devem informar como protegem suas informações e se fornecem suas informações a terceiros. Você deve certificar-se de que um site tenha uma declaração de privacidade e lê-la antes de fazer uma compra.

Verifique seus extratos bancários

Não espere sua conta chegar no final do mês. Veja os extratos eletrônicos do seu cartão de crédito, cartão de débito e contas correntes regularmente. Certifique-se de não ver cobranças fraudulentas, mesmo originadas de sites como o PayPal (afinal, há mais de uma maneira de obter seu dinheiro).

Não conte tudo sobre você

Evite preencher formulários contidos em mensagens que solicitam informações pessoais. Verifique as solicitações de informações pessoais de empresas entrando em contato com elas usando as informações de contato em seus sites oficiais.

Denuncie irregularidades

Durante as compras da Black Friday, caso identifique irregularidades em preços, prazos de entrega, valores de frete ou em relação à segurança digital, denuncie a situação em sites dedicados a reclamações de consumidores.

A Black Friday é uma data muito aguardada e você pode aproveitar ao máximo, sempre. Mas não se esqueça de se proteger com as dicas que deixamos aqui, de como saber se um site é seguro, certo? Além disso, vale pesquisar e aproveitar o que a internet tem a oferecer nessa época do ano.