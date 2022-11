Divulgação/Palladium

O clima de Natal vai tomar conta do Palladium Curitiba a partir desta sexta-feira (11/11). Às 19h o Papai Noel chega ao mall do shopping acompanhado de personagens do universo infantil e, juntos acenderão as luzes da casa do Papai Noel, convidando o público a conhecer o espaço especialmente criado para concentrar inúmeras atrações de Natal ao longo dos meses de novembro e dezembro.

Toda a decoração de Natal do Palladium foi inspirada em animais, e na boa convivência dentro de um lindo celeiro montado em uma minifazenda encantada do Vovô Urso. Nela, os animais campestres convivem harmoniosamente entre si sob a tutela de ursos que cuidam da fazenda.

Com essa magia no ar, as crianças que visitam o espaço poderão se deparar com animais animatronicos que emitem sons e simulam a vida real. São ovelhas, galinhas, cavalos, vacas e cabritos todos construídos pela renomada Cecília Dale. Neste cenário é possível se divertir em um ambiente encantador.

“Certamente as famílias terão uma experiência emocionante e carinhosa trazendo seus filhos para visitarem a decoração de Natal. Pensamos em algo que remetesse a essa deliciosa data, aliado ao universo rico que é uma fazenda com seus inúmeros personagens. É diversão, cultura, entretenimento e aprendizado, tudo em um único espaço. Essa decoração do Palladium é uma experiencia que proporcionamos para todos que nos visitarem e sabemos que ficarão guardadas no coração e farão parte da lembrança afetiva de muitas famílias”, descreve a gerente de marketing do Palladium Curitiba, Cida Oliveira.

Além de estarem muito próximos de animais que fazem parte do universo de uma fazenda, as famílias verão uma super árvore de Natal com mais de 20 metros de altura, toda decorada e iluminada, aguardando a grande data festiva de dezembro. Na praça principal, ainda, foi instalado um balanço gira-gira, que promete levar muita diversão as famílias. Muitas luzes completam a decoração interna externa do Shopping.

Fotos com o Bom Velhinho

Com a chegada do Bom Velhinho ao Palladium, as famílias já podem garantir a tradicional foto com o Papai Noel. O click poderá ser feito diariamente, a partir do dia 11 de dezembro, durante todo o funcionamento do shopping. É neste momento que as crianças podem fazer o pedido especial para o Papai Noel sobre o que querem ganhar de Natal.

Serviço:

Chegada do Papai Noel no Shopping Palladium – 11/11, às 19h. Visita gratuita as instalações.

Foto Família com Papai Noel – A partir de 11 de dezembro, durante o horário de funcionamento do shopping.

O valor da foto impressa é de R$ 20. Também haverá a opção de foto digital, enviada por WhatsApp, por R$ 15. Os pagamentos poderão ser feitos por cartão, dinheiro e PIX.

As famílias também poderão tirar fotos com celulares sem nenhuma cobrança.

Balanço Gira-Gira – Valor de R$ 15,00 por criança, R$ 45,00 pacote família (para 3 pessoas).