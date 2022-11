Neymar deu mais um indício do seu bom momento pelo Paris Saint-Germain neste domingo no penúltimo jogo pelo clube francês antes da Copa do Mundo do Catar. Jogando no estádio Yves Allainmat-Le Moustoir, em Lorient, pela 14ª rodada do Campeonato Francês, o brasileiro marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 do PSG sobre o time da casa.

O triunfo fora de casa deixa o PSG ainda mais confortável na liderança do campeonato, agora com 38 pontos, cinco de vantagem para o vice-líder Lens. O Lorient também está na parte de cima da tabela, na quarta colocação, com 27 pontos.

Neymar voltou ao time com atuação decisiva após cumprir suspensão contra a Juventus pela Liga dos Campeões e não sentiu o desfalque de Messi, machucado, para vencer a partida. Neymar chega a 15 gols e 12 assistências na temporada.

O goleiro Lorient não ajudou o próprio time e o PSG conseguiu abrir o placar já aos 9 minutos. Mvogo, recebeu bola recuada, mostrou não ter muita intimidade com os pés e foi desarmado. Neymar recebeu do Mbappe e finalizou para fazer 1 a 0 com certa tranquilidade. O PSG teve as melhores chances do primeiro tempo, mas não conseguiu se impor muito, já que o Lorient voltou a endurecer o duelo.

O jogo ficou complicado para o PSG quando o Lorient conseguiu o empate logo aos 7 minutos do segundo tempo. Enzo Le Fée deu passe inteligente de primeira para Terem Moffi “encher o pé” de frente para o goleiro e empatar o marcador.

Mas o time visitante deu mais uma demonstração de sua força. O gol salvador da vitória veio aos 36 minutos da etapa final. Neymar cobrou escanteio e o volante português Danilo Pereira meteu a cabeça na bola para fazer 2 a 1 e dar a vitória ao time de Paris.

O PSG, de Neymar, Marquinhos e companhia, tem apenas mais um jogo pela frente antes de fazer uma pausa para a Copa do Mundo. Os brasileiros do time parisiense enfrentarão o Auxerre no próximo domingo, antes de se apresentarem à seleção brasileira. Também no domingo, o Lorient visitará o Strasbourg.