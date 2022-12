Franklin de Freitas

As apostas para a Mega-Sena da Virada, neste sábado, último dia do ano, e que tem prêmio recorde estimado em R$ 500 milhões, podem ser feitas até as 17 horas de amanhã. O prêmio da Mega da Virada 2022 será um recorde histórico.



O valor estimado é 32% superior ao pago em 2021, de R$ 378,1 milhões, que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.



O sorteio será realizado também no sábado em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras a partir das 20h.



O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50. Como uma aposta desta, o apostador tem uma chance em mais de 50 milhões de sair sorteado. Na Mega-Sena, são sorteados seis dezenas.