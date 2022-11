Curitiba apresenta tendência de alta nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, aponta Fiocruz

Doze das 27 capitais apresentam crescimento moderado na tendência de longo prazo dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e entre elas está Curitiba. Os dados foram divulgadso na quinta-feira (10/11), no novo Boletim InfoGripe Fiocruz. As capitais com tendência de aumento de SRAG são Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI). Nas demais, há queda ou estabilidade na tendência de longo prazo, e de estabilidade nas semanas recentes.

Mais de 69 milhões não tomaram 1ª dose de reforço contra Covid-19

Mais de 69 milhões de brasileiros ainda não voltaram aos postos para receber a primeira dose de reforço da vacina contra covid-19, segundo dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI). De acordo com Ministério da Saúde, 32,8 milhões de pessoas poderiam ter recebido a segunda dose de reforço contra a doença, mas ainda não se vacinaram. Os imunizantes estão disponíveis em mais de 38 mil postos de vacinação em todo o país.

Bonnie Tyler encanta Curitiba com sua voz forte e vários hits da carreira; veja fotos

A cantora galesa Bonnie Tyler se apesentou nesta sexta-feira (11) no Teatro Positivo, em Curitiba, com a turnê do seu mais novo álbum, ‘Between the Earth and the Stars’, e diversos hits de sua carreira. Ela é cantora de sucessos como ‘Total Eclipse Of The Heart’, ‘It’s A Heartache’ e ‘Lost in France’. Aos 70 anos, ela ainda tem a voz grave, rouca e forte.

Após polêmica, autor de “Jack Bobão” é convidado pelo prefeito para fazer novo painel no Centro de Curitiba

Curitiba vai ganhar uma nova pintura urbana do artista Celestino Dimas, autor do painel Jack Bobão, que por quase dez anos estampava a lateral de um prédio comercial na Rua XV de Novembro, perto do Teatro Guaíra. O convite para uma nova obra foi feito nesta sexta-feira (11/11) pelo prefeito Rafael Greca durante um encontro com o artista na Prefeitura de Curitiba.

Advogado criminalista é encontrado morto em quarto de hotel em Curitiba

O advogado criminalista Ismael Kalil, de 41 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel na Rua Desembargador Ermelino de Leão, no Centro de Curitiba, na manhã desta sexta (11). O advogado era de Cascavel, na região Oeste do Paraná, e estava na capital para participar de uma audiência. De acordo com informações da polícia, não há indícios de seja um homicídio.

Curitiba recebe a 21ª Parada da Diversidade LGBTI no dia 15

Após dois anos, o evento volta às ruas da capital no feriado de 15 de novembro, no Centro Cívico, a partir das 10h; trios elétricos e apresentações artísticas marcam essa edição histórica Após dois anos de eventos virtuais, por conta da pandemia da COVID-19, a Parada da Diversidade LGBTI volta às ruas de Curitiba, no próximo dia 15 de novembro. A concentração começa na Praça 19 de Dezembro (Praça da Mulher Nua) no Centro Cívico, a partir das 12h.

Enem: saiba tudo sobre os documentos necessários e locais de prova

Está chegando a hora decisiva para os estudantes que vão disputar, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma vaga nas faculdades e universidades do país. Nesta reta final, é muito importante que os candidatos estejam atentos aos locais onde farão as provas e aos documentos necessários para identificação.

Paga caipirinhas com Pix falso e recebe delivery surpresa da guarda municipal na Grande Curitiba

Na noite dessa quinta-feira (10) a Guarda Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu um chamado informando um possível golpe do Pix. Após coletar as informações do comerciante que teria recebido via aplicativo o pedido de três caipirinhas, notado que o pagamento não teria entrado na conta e que o comprovante de PIX enviado pelo golpista apresentava indícios de ser falso, uma equipe da ROMU (Rondas Municipais) foi até o Jardim Cristal para averiguar a situação.

Athletico x Botafogo: onde assistir, escalações e confronto direto pela Libertadores

O Athletico enfrenta o Botafogo neste domingo (13), às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 38ª rodada do Brasileirão. E, na prática, é a única que vale coisas grandes para as duas equipes envolvidas – no caso, uma vaga na Copa Libertadores de 2023.

Cuiabá x Coritiba: escalações, onde assistir e ‘tudo ou nada’ pela Sul-Americana

O Coritiba duela contra o Cuiabá neste domingo (13), em Cuiabá, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vez salvo do rebaixamento, o time paranaense mira uma vaga na Copa Sul-Americana de 2023 – e, segundo o técnico Guto Ferreira, essa partida é “tudo ou nada”.

