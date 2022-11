Pedido de vistas adia votação de venda de ações da Copel na Assembleia

Um pedido de vistas coletivo na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa adiou hoje a votação de um pacote de projetos encaminhados na véspera pelo governador Ratinho Júnior (PSD) à Casa, que incluem a autorização para a venda de ações da Copel, e a reforma administrativa, com a criação de nove novas secretarias e 493 cargos a um custo anual de R$ 93 milhões.

Curitiba amplia vacinação contra Covid para bebês, mas com agendamento

A partir desta quarta-feira (23/11), Curitiba começa a vacinar os bebês sem comorbidades contra a covid-19. Devido à limitação de doses, a convocação acontecerá de forma escalonada e com agendamento. O primeiro grupo sem comorbidades convocado é o dos curitibinhas nascidos entre 25 de novembro de 2019 a 30 de junho de 2020. Nova convocação depende da disponibilidade de doses. No grupo dos bebês estão as crianças de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias.

Nova onda de Covid: Secretaria de Saúde do Paraná publica outra resolução sobre uso de máscaras

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) publicou uma nova resolução sobre o uso de máscaras nesta nova onda de Covid que atinge todo o Brasil. A nova Resolução Sesa nº 786/2022, segue recomendando o uso da máscara em todo o Estado e deixando em caráter obrigatório a utilização por indivíduos com suspeita ou confirmação da doença, além de trabalhadores de saúde que tenham acesso direto a pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19.

Polícia prende suspeito de matar casal na frente do filho em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um suspeito do homicídio ocorrido em setembro deste ano no bairro Tatuquara, em Curitiba. A captura foi realizada na manhã desta terça-feira (22), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana.

Padre é encontrado morto no interior do Paraná; polícia investiga o caso

O padre José Aparecido Bilha, de 63 anos, foi encontrado morto nesta segunda (21) dentro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra, no oeste do Paraná. A Polícia investiga o caso e diz que “aguarda laudos complementares que auxiliarão no andamento das investigações”.

Professores da rede municipal de Curitiba podem aprovar greve nesta quarta

As professoras e os professores do magistério municipal de Curitiba farão assembleia nesta quarta-feira (23) para deliberar sobre uma greve contra a proposta da Prefeitura que cria empecilhos para avanços nas carreiras implementando, na prática, um congelamento que impedirá que a imensa maioria dos servidores consiga progredir profissionalmente.

Espetáculo no Largo da Ordem abre oficialmente o Natal de Curitiba; veja fotos

A programação do Natal de Curitiba foi lançada oficialmente na noite desta terça-feira (22), no Largo da Ordem, com o espetáculo Auto Espírito de Amor e Confraternização. Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, o espetáculo contou com 25 atores e atrizes no elenco e foi encenado nas sacadas e janelas dos prédios históricos da região.

Morre Erasmo Carlos, cantor e compositor, aos 81 anos

Morreu, aos 81 anos, nesta terça (22) o cantor e compositor Erasmo Carlos, o Tremendão. Em outubro, Erasmo foi internado, recebeu alta, mas voltou a ser internado às pressas na noite de segunda-feira, 21, no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro, e chegou a ser entubado. A causa oficial da morte não foi divulgada.

Giroud honra Benzema, faz dois gols e ajuda França a golear Austrália após susto

A atual campeã França superou a ausência de Benzema e outras baixas importantes para estrear na Copa do Mundo com uma goleada por 4 a 1 sobre a Austrália, nesta terça-feira, após sair atrás no placar. Substituto do vencedor do prêmio Bola de Ouro e marcado por não ter balançado a rede na Copa de 2018, o atacante Olivier Giroud fez história no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, ao marcar dois gols e se tornar o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 51 gols, ao lado de Thierry Henry.

Argentina leva virada e estreia com derrota para Arábia Saudita na Copa do Mundo

Candidata ao título na Copa do Mundo do Catar, a Argentina estreou com derrota no Mundial, nesta terça-feira. A seleção sul-americana foi surpreendida pela Arábia Saudita, sendo derrotada de virada por 2 a 1, no estádio Lusail, em Al Daayen. Messi, de pênalti, fez para os argentinos. Al-Shehri e Salem Al-Dawsari marcaram para os sauditas. Esta foi somente a quarta vitória dos árabes na história dos Mundiais.

Ninguém acerta Mega-Sena, e prêmio vai a R$ 50 milhões; no Paraná, ninguém crava a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.541 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (22) em São Paulo. O prêmio era de R$ 46 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

