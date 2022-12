Franklin de Freitas

Com o grande volume de chuvas em cidades litorâneas de Santa Catarina, o novo bloqueio na BR-376 por causa do risco de deslizamentos e a explosão em uma indústria química, localizada entre as cidades de Penha e Navegantes, algumas viagens que saem da Rodoferroviária de Curitiba já foram canceladas.

De acordo com informações da Urbs, quatro viagens para Santa Catarina e duas para o Rio Grande do Sul foram canceladas até o início da tarde desta terça (20).

Por volta das 16 horas, a fila na BR-101 em direção ao Litoral catarinense passava de 20 quilômetros.