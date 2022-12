Reprodução/Ascom PMSJP

A tradicional atração natalina de São José dos Pinhais, a Casa do Papai Noel, que chega a sua 23ª edição, já recebeu mais de 67 mil visitantes. A atração que retornou ao Parque da Fonte (R. Almirante Alexandrino – 1.200), tem entrada gratuita e estará aberta nos dias 24 e 25 de dezembro para atendimento ao público.

No dia 24, o local estará aberto das 17h30 às 21h, com Papai Noel e food trucks. Já no dia 25/12, o horário será das 17h30 às 23h, apenas para visitação. Após esta data, a Casa do Papai Noel funcionará até o dia 06 de janeiro para quem quiser conferir de perto a decoração, sem outras atrações.

O local abriga a Oficina de Natal, Cantinho do Papai Noel, onde os visitantes podem encontrar essa figura ilustre e tirar fotos, decoração gigante, presépio, praça de alimentação e food trucks, iluminação natalina com mais de 2 milhões de lâmpadas, Papai Noel Cantor e apresentações culturais de teatro e música.

A organização lembra a todos que a atração também tem um caráter social, desta forma solicita a doação de leite, alimentos, kits de higiene e limpeza e água mineral.