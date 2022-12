Prefeitura de Matinhos



Em cinco dias da reinauguração da Praça Central de Matinhos, no Litoral do Paraná, o espaço já foi alvo de atos de vandalismo. Pichações, bancos quebrados, e brinquedos foram danificados, como por exemplo o balanço para crianças com necessidades especiais, que teve que ser retirado para conserto.

Em comunicado nas redes sociais, a Prefeitura de Matinhos pede uma atenção especial a todos os usuários que ajudem a zelar pelo patrimônio público e que também denunciem qualquer caso de vandalismo .

A administração reforça que os reparos serão feitos pelas equipes de plantão, e alerta que a Guarda Civil Municipal também deve tomar medidas cabíveis com os infratores e reforçará a vigilância.