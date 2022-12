Daniel Castellano/SMCS

Um dos últimos espetáculos da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 estreia nesta quinta-feira (15/12), às 19h30, no Memorial Paranista. A ópera Celebre a Vida – Um Natal para o Mundo Todo é uma adaptação do conto de Natal do escritor Charles Dickens (1812-1870) e fica em cartaz até domingo (18/12).

Apresentada ao ar livre, a superprodução da Fundação Cultural de Curitiba especialmente para o Natal de Curitiba acaba de forma apoteótica, com show de luzes e fogos coloridos sem estampido e um coro de 20 casais interpretando diferentes etnias que cantam “Ode à Alegria”, tendo como fundo a Nona Sinfonia de Beethoven.

A ópera conta a história de um homem solitário, sovina e mesquinho, que não acredita no Natal, mas na noite santa recebe a visita do Espírito do Natal do Mundo Todo.

Edson Bueno, diretor artístico do espetáculo, explica que a montagem curitibana é uma livre adaptação do clássico conto de Charles Dickens e que reúne um elenco de 35 artistas. “Será uma das maiores produções desta edição para celebrar a vida em todas as partes do mundo”, destaca o diretor.

O palco

A Ópera Celebre a Vida será encenada nas escadarias do Memorial Paranista, no Jardim de Esculturas de João Turin. Como o espetáculo irá ocorrer à noite, o público também poderá apreciar a decoração natalina que valoriza toda a fachada do Memorial Paranista.

Confira a programação do Natal de Curitiba nesta quinta-feira (15/12)

6h – Presépio no Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831 – Umbará)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório – Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade – Centro)

14h – Natal da Família Folhas na Escola Municipal de Sustentabilidade (Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho)

14h – Carrossel de Luz Marista no Parque Tanguá (Parque Tanguá – Taboão)

14h – Natal Condor no Passeio Público (Passeio Público – Centro)

15h – Auto de Natal na Regional Cajuru (Rua da Cidadania: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150)

18h – Cantatas na Defensoria Pública (R. José Bonifácio, 66 – Centro)

19h – Caminho de Luz Ligga no Parque Náutico (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.220 – Boqueirão). Ônibus especial com embarque e desembarque no Terminal do Boqueirão

19h – Caminho de Luz Ligga no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho). Ônibus especial com embarque e desembarque no Terminal Campina do Siqueira

19h – Árvore de Natal Centro Cívico (Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico)

19h – Árvore do lago no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho)

19h – Árvore de Natal da Rotatória do Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, 2355 – Bigorrilho)

19h – Decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Calçadão da XV de Novembro – Centro)

19h – Jardim dos Sonhos Ademicon (Jardim Botânico)

19h – Decoração da bola de Natal do Club Athletico Paranaense na Praça Afonso Botelho (Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde)

19h – Pedala de Natal no Umbará – Família Moletta e Presépio do Lago Azul (saída da Rua da Cidadania do Bairro Novo – R. Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado)

19h30 – Auto de Natal no Passeio Público (Passeio Público – Centro)

19h30 – Auto de Natal no Bosque Zaninelli (Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho)

19h30 – Natal da Família Moletta (Rua Nicola Pellanda, 5962 – Umbará)

19h30 – Ópera Celebre a Vida (Memorial Paranista – Parque São Lourenço)

20h – Concerto de Natal com música barroca (Capela da Glória: Av. João Gualberto, 565 – Alto da Glória)