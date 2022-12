(Levy Ferreira/SMCS)

Motoristas que forem passar pela região dos bairros Portão e Água Verde no domingo (11/12) deverão ficar atentos às mudanças no trânsito ocasionadas pela corrida de rua Furacão Runners. A prova com modalidades de 5km e 10km começa às 7h da manhã, na Praça Afonso Botelho, em frente à Arena da Baixada, e reunirá cerca de 10 mil participantes.

De lá, os participantes seguirão pela rua Buenos Aires, e o trajeto segue pelas vias Brasílio Itiberê, Brigadeiro Franco, Presidente Getúlio Vargas, Desembargador Westphalen, Chile, Avenida Água Verde, Professor Assis Gonçalves, Avenida dos Estados, Ponta Grossa, Engenheiro Niepce da Silva, Eduardo Carlos Pereira, Guilherme Pugsley, Coronel Dulcídio, até o retorno ao estádio. A modalidade de 5km também inclui uma passagem pela rua Bento Viana.

Todo o trajeto vai ser compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. Monitores estarão ao longo do percurso para auxiliar na organização.