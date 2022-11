Mario Akira

Esta quarta-feira (23) em Curitiba pode ser daqueles com um pouco de tudo. A manhã deve começar com muita cobertura de nuvens, mas intercalando com momentos de sol. Até o final do período, pode chover.



De tarde, o mesmo cenário, com céu nublado, variando sol e chuva. As temperaturas ficam amenas na maior parte do dia, começando com 16ºC e chegando aos 24ºC.



Em Curitiba, o tempo segue da mesma maneira na quinta-feira (24), mas na sexta (25) o sol aparece na maior parte do dia. Depois, volta o tempo chuvoso, que deve seguir pelos próximos dias até a virada do mês, pelo menos.