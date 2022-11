(Valquir Aureliano)

Uma frente fria atua sobre o Paraná desde esta segunda-feira (21), com chuvas isoladas mas que devem se espalhar por todo o Estado a partir de hoje. Não está descartada a possibilidade de temporais pontuais.



Em Curitiba, o clima deve variar nesta terça-feira (22). A manhã pode ser com muitas nuvens, mas o sol aparece no decorrer do período. Chuvas devem ocorrer a qualquer hora do dia, que fica abafado por conta a umidade do ar e das temperaturas mais elevadas. A máxima pode chegar aos 26ºC.



A chuva deve seguir ao longo da semana, variando com momentos de sol na Capital.