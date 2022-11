Fabio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu um homem, de 46 anos, suspeito de ser o líder de uma organização criminosa especializada em roubo e desvio de cargas, nesta quinta-feira (10), em Paranaguá, no Litoral do Estado.

