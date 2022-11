Carlos Poly

O boletim epidemiológico da dengue divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), registrou 137 novos casos de dengue no Paraná, com 1.675 confirmações, 22.133 notificações e três mortes, e ainda um alerta.



“Com o grande volume de chuvas, principalmente no Litoral, aumenta o risco da disseminação de doenças como a dengue”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também é responsável pela transmissão de zika e chikungunya. Durante este período não houve registro de casos de zika e dois casos de febre chikungunya foram confirmados, ambos importados.