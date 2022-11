Foto: José Pedruco

A Praça Nossa Senhora Salete, no Centro Cìvico, em Curitiba, registrava uma espécie de fila de de protestos no início da tarde desta quarta (23). Dezenas de pessoas, com camisetas cor laranja, protestavam contra a venda da Copel, que deve ser votada ainda hoje na Assembleia Legislativa. Um trio elétrico cheio de bandeiras do Brasil e algumas pessoas, apoiadoras de Bolsonaro, protestam pela recontagem dos votos da eleição para presidente.

