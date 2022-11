Funcionários da Copel acompanharam sessão e se manifestaram contra a privatização da companhia. Foto: Franklin de Freitas.

A Assembleia Legislativa aprovou hoje, por 38 votos a 14, em primeiro turno, projeto enviado à Casa na segunda-feira pelo governador Ratinho Júnior (PSD) que autoriza o Estado a vender ações da Copel. Funcionários da companhia promoveram uma manifestação no Centro Cívico contra o pacote e acompanharam a votação nas galerias do plenário para pressionar os deputados a rejeitá-lo. O projeto tramita em regime de urgência e deve ser votado ainda hoje, em segundo turno, em sessão extraordinária. A intenção do governo é concluir a aprovação da proposta ainda esta semana.



