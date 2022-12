Quatro dias após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, o atacante Raphinha se manifestou publicamente nas redes sociais, nesta terça-feira, e lamentou que o seu “sonho” terminou de “maneira inesperada e muito dolorosa”.

“Bom, depois de alguns dias pensando no que eu poderia escrever, confesso que faltam palavras nesse momento. Vestir e defender a camisa mais pesada do futebol mundial é uma dádiva. Representar a seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo, um sonho. O desejo de conquista era muito forte, muito grande, mas foi interrompido de maneira inesperada e muito dolorosa”, disse o atacante, através das redes sociais.

Raphinha ganhou espaço com Tite na reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo e foi um dos nove atacantes que o treinador levou para o Catar. A fase era tão boa que o fez ser contratado pelo Barcelona. Foram 16 partidas pelo Brasil e cinco gols marcados. No Mundial, contudo, ele esteve abaixo da média e terminou a competição sem balançar as redes.

“O desejo de conquista era muito forte, muito grande, mas foi interrompido de maneira inesperada e muito dolorosa. Ainda será necessário algum tempo, para esfriar a cabeça e tentar entender todos os sentimentos das últimas semanas. Da alegria pela realização do sonho de menino à frustração de ter nosso objetivo interrompido, ainda dói, e dói muito. Porém a tristeza vai passar, pode demorar, mas a gratidão por ter feito parte desse grupo será eterna e inesquecível”, completou.

Por fim, Raphinha indicou que deseja seguir na seleção, visando a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

“Obrigado a cada um que se comprometeu totalmente, trabalhou incansavelmente e esteve unido em cada vitória e também quando as coisas não deram certo. O orgulho permanece, assim como, a meta de colocar mais uma estrela no nosso peito continua. Muito obrigado a todos os que torceram pela gente e continuem sonhando conosco”, finalizou.

GRAVIDEZ

Além de ter ficado longe de conquistar o título da Copa do Mundo com a seleção, Raphinha não conseguiu cumprir a promessa de marcar um gol no torneio, que seria especial. Ele revelaria, ao lado de sua esposa, Natália Belloti, que está esperando o seu primeiro filho.

O gol acabou não saindo e a revelação ocorreu dias após a queda do Brasil. Raphinha tentou marcar, a todo custo, principalmente na vitória sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final, por 4 a 1, mas acabou passando em branco.

“Foram dias muito intensos e cansativos. Senti todas as emoções e vibrei junto com todos vocês a cada momento! Vi você, papai, fazendo de tudo por um gol, para comemorar e dividir com todo mundo a imensa alegria da minha chegada em sua vida! Sim, eu, seu sonho, que mesmo tão pequenininho, mamãe faz questão de me falar todos os dias o homem trabalhador, honesto, que não foge da luta que és”, publicou Natália em suas redes sociais.