A Usina Termelétrica (UTE) Norte Fluminense S.A, da francesa EDF, conquistou o lote 4 do leilão de transmissão nº 2/2022, organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizado na manhã desta sexta-feira, 16, na B3, em São Paulo. Este foi o último lote leiloado, dos seis ofertados no certame.

A geradora ofereceu uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 18,351 milhões para construir e operar o empreendimento, o que corresponde a um deságio de 50,73% em relação ao valor máximo estabelecido no edital de R$ 37,248 milhões. Pelas regras do leilão, vence o empreendedor que oferecer a menor RAP para construir e operar os empreendimentos de transmissão.

Também apresentaram lances pelo lote 4 outras seis empresas e consórcios: Furnas, que ofereceu deságio de 37,58%; Engie (-42,01%); Consórcio Olympus, da Alupar, com deságio de 17,58%, Consórcio Verde, da Cymi (-29,75%); Companhia Celg De Participações (Celgpar), com deságio de -39,26% e Isa Cteep (-46,83%).

O lote 4 é composto pela subestação Porto do Açu e por trechos de linhas de transmissão em 345 kV entre a subestação Porto do Açu e a linha de transmissão Campos – UTE GNA I, somando 300 quilômetros de extensão.

O investimento nos empreendimentos, localizados no Rio de Janeiro, são estimados em R$ 238,7 milhões, e o prazo para a entrega das obras é de 42 meses, com isso a entrada em operação é prevista para 30 de setembro de 2026. O objetivo dos empreendimentos é o atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro, no Rio de Janeiro.

O leilão de transmissão está ofertando ao mercado seis lotes de concessões com um total de 710 km de linhas de transmissão e subestações com 3.650 MVA em capacidade de transformação, além da manutenção da prestação do serviço público de transmissão de 743 km de linhas de transmissão e 2,2 mil MW em subestações conversoras, localizados em 9 Estados: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia e São Paulo. Os investimentos são estimados em cerca de R$ 3,5 bilhões.

A assinatura dos contratos é prevista para 30 de março de 2023.