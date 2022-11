O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, reconheceu nesta terça-feira, 29, que o teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior, precisa de melhorias, mas tem o mérito de controlar e dar previsibilidade às receitas.

“Todo mundo reconhece que cabem melhorias, mas o teto contribui para o cumprimento da meta fiscal e dá previsibilidade às despesas. Desde 2016, há controle no nível de despesas”, disse Valle na coletiva do resultado do Governo Central de outubro.

O subsecretário de planejamento Estratégico da Política Fiscal, David Athayde, destacou que as despesas sujeitas ao teto subiram 15,7% até outubro, acima do limite de 15,2%, devido aos gastos do Poder Executivo, mas que essa situação será normalizada até o fim do ano.