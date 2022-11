Na Holanda, o assunto é só um: futebol. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, o técnico Van Gaal colocou um ponto final nas questões políticas dentro da delegação da seleção holandesa. O treinador negou qualquer tipo de protesto futuro e garantiu que o objetivo agora é levar sua equipe ao título da Copa do Mundo.

“Acabamos com as questões políticas depois que já convidamos os trabalhadores migrantes para estar com a gente. Temos o objetivo claro de sermos campeões do mundo, e não vamos deixar a Fifa ou qualquer outra organização estragar isso. Já respondemos muitas perguntas sobre questões políticas, agora vamos focar só no futebol”, disse o treinador.

Antes mesmo de iniciar a coletiva, a Holanda já havia avisado que responderia apenas perguntas sobre futebol. Apesar disso, os jornalistas insistiram e fizeram até mesmo uma comparação com a Alemanha, que protestou e perdeu para o Japão. Supersticioso, Van Gaal não vai correr o risco de ter o mesmo fardo.

“Bem, essa é a questão. Não quero correr o mesmo risco. Estou aqui para me tornar Campeão do Mundo”, afirmou o treinador, que abraçou um jornalista após a coletiva após o profissional da imprensa revelar ser seu fã.

Os jogadores da Holanda estão fechados com o treinador. O lateral Dumfries foi enfático sobre as prioridades da seleção. “Já demos muita atenção às questões do Catar. Convidamos os trabalhadores migrantes para nosso treinamento. Mas estamos aqui para jogar futebol e agora tudo tem que ser sobre futebol”, finalizou.

APOSENTADORIA

Após deixar o Manchester United, Van Gaal ficou quase cinco anos aposentado antes de aceitar o convite para dirigir a Holanda. Questionado se irá finalizar a carreira após a Copa do Mundo, o treinador colocou sua continuidade em xeque. Ronald Koeman já tem um acerto para dirigir a seleção.

“A questão de saber se vou jogar o último torneio como técnico nacional ainda é uma questão. Acho que sim, mas nunca se sabe. Eu continuo dizendo isso.Também aceitei este trabalho porque ninguém mais estava disponível naquele momento. Pelo menos, essa é a minha opinião. Isso foi cinco anos depois que deixei Manchester, então isso diz tudo”, disse o comandante.

A Holanda volta a campo nesta sexta-feira, às 13h (horário de Brasília), diante do Equador, no Khalifa International Stadium. As seleções dividem a liderança do Grupo A, com três pontos.